Кострома, 15 февраля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Треть проголосовавших в опросе телеграм-канала «Родина Снегурочки» предполагают назначение ярославца на должность заместителя губернатора Костромской области по внутренней политике. Об этом со ссылкой на результаты исследования сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Антон Привальский ИА Красная Весна Шахматы

Напомним, об отставке Александра Фишера стало известно 7 февраля 2022 года. Управленец, проработавший в администрации 10 лет, объяснил уход желанием отдохнуть от напряжённой работы и «переосмыслить» пройденный путь.

ТГ-канал «Родина Снегурочки» организовал опрос с целью выяснить, кого читатели считают лучшим кандидатом на должность вице-губернатора. В нём приняли участие 735 человек. Большая часть пользователей мессенджера проголосовала за костромича, так как он «всегда будет лучше понимать область». 35% предположили, что интерес к вакантному месту проявляют ярославцы. Ещё 24% пожелали видеть на этой должности «варяга», так как он будет назначен «за компетентность, а не благодаря кумовству».

Ранее в костромских СМИ появилась информация о том, что занять кресло замгубернатора может заместитель председателя Костромской областной думы Иван Богданов. Официально эту информацию не подтверждают.