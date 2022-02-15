Салехард, , 12:43 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 15 февраля за сутки госпитализировано 63 человека с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 781 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выздоровели за сутки 1098 ямальцев. Заразились коронавирусом 2098 человек — на семь человек меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 74 вахтовика.

С начала пандемии в ЯНАО на 15 февраля зарегистрировано 104 915 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 71 296 человек, 998 скончались.

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