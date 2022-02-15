Липецк, , 12:42 — REGNUM В Липецке на водителя автомобиля, который из-за конфликта на дороге напал на бригаду скорой помощи, составили протокол об административном правонарушении, сообщили «Вести-Липецк» со ссылкой на региональное управление МВД.

Скорая помощь Александр Погожев © ИА REGNUM

Полиция организовала проверку после конфликта бригады скорой помощи и водителя легкового автомобиля, который произошел 12 февраля на улице Маяковского.

Как уже сообщало ИА REGNUM, замглавы областной администрации Александр Ильин рассказал, что мужчины из легкового автомобиля препятствовали проезду скорой помощи. В конфликте пострадали врачи и водитель «скорой».

При этом в полиции о телесных повреждениях заявили обе стороны. На водителя легкового автомобиля составили административный протокол по статье «Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами». Всех участников драки направили на судебно-медицинскую экспертизу, но водитель легкового автомобиля проходить медицинское освидетельствование отказался.

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