Уфа, , 12:45 — REGNUM Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) намерены построить по концессионному соглашению в Уфе. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Строительство кампуса ПсковГУ на берегу реки Великой в Пскове Управление информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ

Сообщается, что для реализации федерального проекта по созданию в Уфе межвузовского студенческого кампуса, АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра РБ» и АО «Региональный фонд» учредили ООО «Кампус». Эта фирма выступила с частной концессионной инициативой по возведению межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ.

«Согласно разработанной предварительной финансовой модели общий объем инвестиций по проекту составляет 18 млрд рублей. При этом, из федерального бюджета на реализацию направлено 10 млрд 800 млн рублей, из республиканского бюджета — 3 млрд 600 млн рублей», — приводит пресс-служба слова премьер-министра Башкирии Андрея Назарова.

Сообщается, что привлеченные средства инвестора в структуре источников финансирования по проекту будут составлять около 20% .

Отмечается, что строить данный объект намерены три года, при этом общий срок реализации проекта рассчитан на 25 лет. Здесь планируется возвести основной объект кампуса, реконструировать IQ-парк, закупить оборудование, инвентарь и мебель.

Сообщается, что сейчас разрабатывается архитектурно-градостроительная концепция этого кампуса: готовится мастер-план и детальная архитектурно-градостроительная концепция объекта, которая будет включать в себя жилье на 3,5 тысяч мест для проживания преподавателей, студентов и приглашенных зарубежных ученых, а также научные лаборатории, учебные аудитории, современные общественные пространства для жителей и гостей Уфы.