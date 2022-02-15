Чебоксары, , 12:39 — REGNUM В Марпосадском районе Чувашии появится новая школа. На это выделено более 268 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Школа Дарья Драй © ИА REGNUM

Контракт с подрядчиком будет заключён отделом образования и молодёжной политики администрации Марпосадского района. Победитель должен будет построить школу на 375 мест в городе Мариинский Посад. Здание образовательного учреждения будет трёхэтажным

Начальная цена контракта составляет 268 523 432 рубля.

Согласно проекту договора, новое образовательное учреждение должны построить к 30 июля 2023 года. Заявки для участия в электронном аукционе завершат принимать 25 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии утвердили перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году. В их числе — шесть школ, которые появятся в Чебоксарах и Новочебоксарске.

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