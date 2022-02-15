Чебоксары, 15 февраля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Марпосадском районе Чувашии появится новая школа. На это выделено более 268 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Драй ИА REGNUM Школа

Контракт с подрядчиком будет заключён отделом образования и молодёжной политики администрации Марпосадского района. Победитель должен будет построить школу на 375 мест в городе Мариинский Посад. Здание образовательного учреждения будет трёхэтажным

Начальная цена контракта составляет 268 523 432 рубля.

Согласно проекту договора, новое образовательное учреждение должны построить к 30 июля 2023 года. Заявки для участия в электронном аукционе завершат принимать 25 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии утвердили перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году. В их числе — шесть школ, которые появятся в Чебоксарах и Новочебоксарске.