Афины , 15 февраля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Министры, представляющие MED5 — средиземноморские страны первого приема беженцев и мигрантов — провели телеконференцию для обсуждения хода переговоров по новому Европейскому пакту о миграции и убежище. Об этом сообщает AMNA 15 февраля.

Дмитрий Некрасов Беженцы

Встреча состоялась 14 февраля после конференций, состоявшихся в Афинах в марте 2021 года и Малаге в сентябре 2021 года. Она была организован Италией и посвящена ключевым вопросам солидарности и созданию эффективного и быстрого механизма переселения. В состав MED5 входят Греция, Кипр, Мальта, Италия и Испания.

В частности, согласно заявлению министерства миграции и убежища Греции, министры пяти стран, принимающих беженцев, согласились с тем, что все прибывшие без документов должны попасть в «механизм переселения», координируемый Европейской комиссией. Должны быть задействованы в приеме беженцев и другие механизмы, которые адаптированы к конкретным потребностям соответствующего государства.

Министры стран MED5 договорились продвигать эти позиции в ближайшие недели, начиная с Совета по внутренним делам, который пройдет в марте и в ходе которого они попросят о конкретных обязательствах по вопросу солидарности.

В своем выступлении министр миграции и убежища Греции Нотис Митарахи отметил, что «до сих пор в ходе технических обсуждений наши потребности и замечания не всегда полностью учитывались», добавив, что «сейчас, как никогда, нам необходимо подтвердить наше единство и представить конкретные предложения и «красные линии». Митарахи также предложил, чтобы механизм переселения «был активирован, когда использование закрытых центров на наших внешних границах достигнет 50% от общей вместимости».