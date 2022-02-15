Красноярск, , 12:37 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 7122 носителя коронавируса, выздоровели 2536 человек, госпитализация потребовалась 549 пациентам. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 февраля в федеральном оперативном штабе.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Красноярском крае COVID-19 диагностировали у 264 665 человек, выздоровели 188 106 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в регионе выявили 5257 носителей коронавируса, выздоровели 1925 человек, госпитализация потребовалась 112 пациентам.

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