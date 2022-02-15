Ростов-на-Дону, , 12:37 — REGNUM Сотрудников администрации Ростова-на-Дону и министерства транспорта Ростовской области, ответственных за реконструкцию моста на улице Малиновского в областном центре, привлекут к административной ответственности за сговор с подрядчиком. Об этом сообщила заместитель руководителя донского управления ФАС, начальник отдела по борьбе с картелями Наталья Кожемяко.

Мост в створе улицы Малиновского Donland.ru

По её словам, в период проведения торгов чиновники проводили переговоры с потенциальным подрядчиком, что запрещено законом о контрактной системе. В результате этого конкурсная документация была скорректирована в соответствии с пожеланиями будущего победителя конкурса — АО «Ростовавтомост». Компания оштрафована более чем на 150 млн рублей.

ИА REGNUM сообщало, что ранее Октябрьский суд Ростова-на-Дону вынес приговор и. о. главы дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону Георгию Разорителеву, обвиняемому в служебном подлоге при реконструкции моста на улице Малиновского. В результате его действий подрядчик — АО «Ростовавтомост» — неправомерно получил 120 млн рублей в качестве аванса. Бывший чиновник оштрафован на 45 тыс. рублей.

Напомним, что стоимость реконструкции моста составила 3,2 млрд рублей. Объект сдан в эксплуатацию.

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