Москва, , 12:33 — REGNUM Ошибка российского биатлониста Эдуарда Латыпова на последнем этапе эстафеты на Олимпиаде в Пекине произошла из-за нервов. Об этом 15 февраля заявил журналистам чемпион мира по биатлону Антон Шипулин.

Антон Шипулин Peter Porai-Koshits

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«Латыпов на последнем рубеже совершил громадную ошибку. Он доказал, что находится в прекрасной форме, но сыграли нервы», — сказал Шипулин.

Он отметил, что до гонки ни у кого не было сомнений, что Латыпов может финишировать. По его словам, Латыпов в течение всего сезона показывал себя хорошим финишёром и вырывал секунды у соперников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сборной России назвали трагедией для Латыпова результат эстафеты, в которой он допустил пять промахов на последнем огневом рубеже.

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