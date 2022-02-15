Киев, , 12:33 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс посетит Украину с визитом 18 февраля. Об этом в ходе брифинга сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«В пятницу я буду рад принять на Украине свою британскую коллегу Лиз Трасс», — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе глава МИД Великобритании Лиз Трасс совершила официальный визит в Москву, где состоялись её переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Напомним, 14 февраля в Киев прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Он провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На следующий день запланирована его встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

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Президент Франции Эммануэль Макрон, напротив, сначала посетил Москву, а уже из России отправился в Киев. 7 февраля он провёл встречу с Путиным, которая длилась более пяти часов. Главным вопросом переговоров стала российская инициатива по гарантиям безопасности. На следующий день Макрон встретился в Зеленским в Киеве.

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