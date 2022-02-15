Москва, , 12:32 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что видит огромные возможности для страны в связи с признанием Еврокомиссией (ЕК) зеленого статуса за атомной и газовой энергетикой.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Буквально совсем недавно Еврокомиссия признала зелеными технологиями атомную энергетику и газовую. Для Российской Федерации это открывает огромные возможности», — сказал Мишустин на встречу с главой Ростехнадзора Александром Трембицким.

Мишустин напомнил, что Россия «является лидером в использовании атомной энергетики, в том числе в ее безопасном использовании».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что правительство России разработало федеральную программу в сфере экологического развития и климатических изменений.

Читайте также: В России создадут базу достоверных данных о климате