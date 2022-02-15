Москва, 15 февраля 2022, 12:32 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что видит огромные возможности для страны в связи с признанием Еврокомиссией (ЕК) зеленого статуса за атомной и газовой энергетикой.
Мишустин напомнил, что Россия «является лидером в использовании атомной энергетики, в том числе в ее безопасном использовании».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что правительство России разработало федеральную программу в сфере экологического развития и климатических изменений.
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