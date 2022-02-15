Мадрид, 15 февраля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Совет министров одобрил предварительную версию законопроекта о кино. Об этом пишет агентство EFE.

Чарли Чаплин в своей студии. 1918 г

Проект закона вводит государственную поддержку фильмов и телесериалов и создание Государственного совета по кинематографии и аудиовизуальной культуре.

Теперь законопроект может приступить к рассмотрению в Конгрессе депутатов Испании с целью окончательной доработки текста.