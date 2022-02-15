Екатеринбург, , 12:31 — REGNUM Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга вынес приговор жителю Курганской области, обвиняемому в убийстве водителя микроавтобуса. Об этом сообщает свердловское управление СКР.

Суд

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Гражданин признан виновным в убийстве и незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. По данным следствия и суда, 24 декабря 2020 года он выстрелил в мужчину 1976 года рождения. От сквозного пулевого ранения головы водитель скончался в больнице на следующий день. Суд назначил убийце 12 лет 4 месяца колонии строгого режима.

Глава пресс-службы свердловского ГУ МВД России Валерий Горелых добавил, что налётчика поймали в марте 2021 года. Он находился у себя в квартире в курганском городе Далматово.

«Когда сыщики за ним пришли, он крайне удивился, что на его след всё-таки вышли, поскольку надеялся, что сможет остаться безнаказанным. Именно по этой причине он спокойно ходил на работу», — сообщил журналистам полковник Горелых.