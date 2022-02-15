Осло, 15 февраля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Греции по вопросам экономической дипломатии и открытости Костас Фрагояаннис начал рабочий визит в Норвегию в понедельник, 14 февраля.

Норвегия

В плане Фрагоянниса — встречи с руководством Норвежской Ассоциации судовладельцев, с представителями норвежского делового сообщества, а также с греческими бизнесменами, работающими в стране, с которыми он обсудит возможности увеличения двусторонней торговли и инвестиций, сотрудничество в области исследований и инноваций.

14 февраля, в первый день визита, политик встретился с генеральным директором Норвежской ассоциации судовладельцев Харальдом Солбергом и ее директором по международному сотрудничеству и климату Хелен Тофте.

Во вторник, 15 февраля, Фрагояннис встретится с представителями Норвежской бизнес-ассоциации, генеральным директором Innovation Norway Хаконом Хаугли, возглавляющим государственную компанию Норвегии по инновациям и развитию, и основателем Ocean Geoloop, разработавшей инновационную систему улавливания и безопасного хранения углекислого газа, Хансом Гуде Гудесеном.

В среду, 16 февраля, Фрагояннис останется в Осло, чтобы сопровождать министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса на встречах с представителями правительства и парламента Норвегии и присутствовать на выступлении Дендиаса в Норвежском фонде политических исследований.