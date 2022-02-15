Москва, , 12:29 — REGNUM По объёмам розничной торговли Москва обходит ведущие мировые финансовые центры, сообщил 15 февраля вице-мэр столицы Владимир Ефимов со ссылкой на исследование Oxford Economics.

Выбор «Вечерней Москвы». «Московская высота» — Работа Светланы Поздняковой © Фотоконкурс «Планета Москва»

Ефимов рассказал, что в 2021 году объём розничной торговли на 11,1% превысил показатели допандемийного 2019 года.

«В непростых условиях 2020 года Москва сумела не допустить ощутимого падения оборотов розничной торговли, а уже в 2021 году — перейти к уверенному росту, — рассказал заместитель мэра. — В частности, в 2020 году снижение выручки предприятий розничной торговли составило 3,4%, в то время как у некоторых городов — лидеров рейтинга оно превышало 5%, а экономика Пекина в этом сегменте просела более чем на 10%».

По паритету покупательной способности оборот розничной торговли в Москве в 2021 году составил 267,2 млрд долларов. Российская столица расположилась в рейтинге на шестом месте, пропустив вперёд Токио, Шанхай, Сеул, Пекин и Нью-Йорк. Париж и Лондон оказались ниже. Оборот московской розницы выше, чем во всей Австралии (245,3 млрд долларов), Украины (252,6 млрд) и Нидерландов (169,3 млрд).