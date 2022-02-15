Стокгольм, 15 февраля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. 15 февраля арестованная возле дома премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон уборщица-нелегал рассказала в интервью изданию Dagens ETC, что убиралась в домах нескольких высокопоставленных чиновников, приближенных к правительству страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

Напомним, что несколько недель назад в доме премьер-министра Магдалены Андерссон случайно сработала сигнализация. Прибывшие на место полицейские начали проверять документы сотрудников клининговой компании, после чего ими была арестована мигрантка. Тогда же все «камни» полетели в SÄPO (аналог российской ФСБ), когда многие стали спрашивать, как самая засекреченная спецслужба Швеции могла подпустить уборщицу-нелегалку к домовладению премьер-министра.

В разговоре с изданием Dagens ETC женщина показала свой рабочий график, где видно, что она также убиралась в домах высокопоставленных шведских чиновников.

Журналисты пишут, что от комментариев для Dagens ETC премьер-министр Андерссон отказалась.