Владивосток, , 12:28 — REGNUM С 08:00 15 февраля во Владивостоке на 18:00 зарегистрировано 45 ДТП. Аварии спровоцированы непогодой, сообщили в ГИБДД.

ДТП Pixabay.com

Читайте также: Север Приморья и Владивосток завалило снегом

В ДТП пострадали два человека. Погибших нет.

По участку автодороги «Новый — Де-Фри — Седанка — Патрокл» запрещено движение большегрузов с прицепами. Кроме того, перекрыто движение для всех видов транспорта на самом крутом спуске в городе — на улице Капитана Шефнера. По центральным автодорогам проезд автомашин осуществляется в штатном режиме.

В соцсетях приморцы публикуют фото массовых аварий и пробки на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожные и коммунальные службы Приморья в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада — задействованы более 500 человек и 430 единиц техники.