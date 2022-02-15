Омск, , 12:27 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали девять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 февраля в федеральном оперативном штабе.

Койки в ковид-клинике Yarregion.ru

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По данным оперштаба, с начала пандемии в Омской области скончались уже 3728 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 1965 носителей коронавируса, госпитализировали 409 человек, выздоровели 2099 человек.

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