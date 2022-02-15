Стокгольм, 15 февраля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. «Левые» намерены провести референдум в Швеции по вопросу дальнейшего функционирования в стране частных школ. По мнению лидера партии Нуши Дадгостар, в стране пора прекращать рыночный эксперимент, поскольку частные школы лишь углубляют сегрегацию в шведском обществе. Об этом она заявила 14 февраля в интервью телеканалу SVT.

Левая партия. Швеция. Логотип

«Пришло время шведскому народу сказать свое слово, потому что это влияет на повседневную жизнь очень многих людей», — призвала политик.

Дадгостар предлагает провести референдум в связи с парламентскими выборами в сентябре.

«Хотим ли мы, чтобы школа была местом для коммерсантов, которые хотят зарабатывать деньги на наших детях, или мы хотим, чтобы она была местом равноправия и компенсации социальных несправедливостей?» — задалась вопросом лидер «Левых».