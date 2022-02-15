Москва, , 12:26 — REGNUM Госдума может 16 февраля принять в первом чтении и в целом закон об индексации пенсий военным, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Законопроект коснется в общей сложности порядка 2,6 млн человек — вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур.

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении и в целом законопроект об индексации пенсий военным на 8,6%. Закон будет иметь обратную силу и начнет действовать с 1 января 2022 года.

Ранее аналогичным образом были проиндексированы пенсии гражданских неработающих пенсионеров.

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