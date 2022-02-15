Цюрих, Швейцария, , 12:32 — REGNUM Процесс регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) идёт по плану. Об этом представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила 15 февраля на брифинге.

Вакцина «Спутник V» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Она отметила, что процесс идёт в соответствии с дорожной картой — договорённостями между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и ВОЗ. Фонд предоставляет нужные документы, международная организация делает свои шаги.

«Мы сейчас не будем озвучивать какой-то прогноз, но можем сказать: пока всё идет хорошо», — сказала Вуйнович.

Она добавила, что в организации рассматривают и обновлённый план для участков по производству фармацевтической субстанции или лекарственного препарата. Это происходит в рамках подготовки к проверкам всех производственных площадок. Подробности не разглашаются, такова нормальная практика.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцину «Спутник V» уже одобрили власти 71 страны мира, в которых проживает 4 млрд человек.

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