Саада, Йемен, , 12:31 — REGNUM Йеменская армия и её союзники из Саудовской Аравии и ОАЭ начали военную операцию с целью выбить силы повстанцев-хуситов из города Саада и одноимённой провинции. Об этом 15 февраля сообщает Emarat-al-Youm со ссылкой на источники в армии Йемена.

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По их данным, провинция была окружена со всех сторон. Подразделения армии открыли ряд «новых фронтов» в ожидании приказа о начале наступления.

По информации военных источников издания, перед началом наступления йеменские войска планируют взять штурмом город Харад, находящийся на стыке провинций Саада, Амран и Ходейда.

Ожидается, что наступление на Сааду начнётся одновременно с севера, запада и юго-запада в ближайшие дни.