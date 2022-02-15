Уфа, , 12:26 — REGNUM Мужчину заподозрили в заведомо ложном сообщении об акте терроризма в Башкирии. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба МВД по региону.

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Сообщается, что к стражам порядка поступила информация о том, что в здании на улице Коммунистической находится опасный предмет. На место происшествия оперативно выехала следственно-оперативная группа, кинологи со служебными собаками. К счастью ничего опасного в помещениях полицейские не нашли.

Отмечается, что вечером этого же дня стражи порядка установили личность 36-летнего жителя Стерлитамака, которого заподозрили в ложном сообщении, он был доставлен в полицию.

«Как он признался, мужчина обратился со своим вопросом в организацию, расположенную на этой улице, но ответом был недоволен. Тогда-то он и сообщил в полицию, что в здании якобы находится опасный предмет», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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