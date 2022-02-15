Волгоград, 15 февраля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат приземлился на крышу жилого дома в Иловлинском районе Волгоградской области 14 февраля, по данному факту начата проверка. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Marion Doss Беспилотники

Беспилотный летательный аппарат, по данным прокуратуры, упал на крышу жилого дома в селе Лог Иловлинского района Волгоградской области. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным местных СМИ, крушение потерпел беспилотник, запущенный для осмотра газопровода — сработал парашют, и аппарат приземлился на крышу. При этом происшествие напугало жителей села.