Москва, , 12:24 — REGNUM В 2021 году выездной поток из России, который был в значительной части туристическим, граждане РФ совершили 10 млн 105 тыс. 069 поездок в 32 открытые для въезда страны, сообщили 15 февраля в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Лидером в рейтинге зарубежных стран по объёмам выездного российского турпотока стала Турция (46,5% из всего турпотока), на втором месте — Абхазия (14,8%), на третьем — Египет (10,4%). Всего в 2021 году более двух третей всего выездного турпотока из России — 71,7% поездок.

В топ-10 популярных туристических направлений у граждан России ОАЭ (страну посетили 612 тыс. 794 туриста из России), Кипр (560 тыс. 726), Греция (236 тыс. 229), Мальдивы (222 тыс. 424), Доминикана (178 тыс. 955), Хорватия (145 тыс.) и Куба (144 тыс. 154). Это 92,5% всего выездного турпотока в 2021 году.

ИА REGNUM сообщало, среди поездок по России в 2021 году Краснодарский край стал самым популярным регионом среди туристов.

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