Москва, 15 февраля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Украина не может определиться с решением вопроса по Донбассу из-за давления праворадикальных элементов на власть. Об этом 15 февраля заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

«Почему, если Украина подписала обязательство обеспечить особый статус — и подписал это Порошенко, и фактически подтвердил это 9 декабря на встрече в Париже сам Зеленский, — почему Украина не движется в этом направлении? Они понимают: давление праворадикалов. Но всё же мы являемся государством независимым, которое должно принимать решения всей Украины, а не узкого сегмента праворадикалов, который сейчас действует по принципу «кому война, кому мать родна», — заявил Шуфрич.

«Здесь не может быть места для политический амбиций и борьбы за рейтинги. Кстати, именно это говорил Байден в должности вице-президента, выступая осенью 2015 года с трибуны Верховной Рады. Речь идёт о национальной безопасности, жизни наших граждан, экономического потенциала и стабильности в нашей стране», — указал он.