Кито, 15 февраля 2022, 12:23 — REGNUM Правительство Эквадора объявило о временном приостановлении процесса добычи полезных ископаемых в районе Амазонки. Об этом пишет агентство EFE.
Отмечается, что ряд территорий, где добывались полезные ископаемые, пострадал от сильного загрязнения.
Министр энергетики Эквадора Хуан Карлос Бермео, выступая в Национальной ассамблее страны, объявил, что все существующие права на добычу полезных ископаемых в районе Юцупино, недалеко от города Тена, столицы амазонской провинции Напо, будут приостановлены.