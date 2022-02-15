Киев, , 13:50 — REGNUM Украинская исполнительница MARUV (Анна Корсун) объявила о своей беременности. Соотвествующий пост появился на странице девушки в Instagram 15 февраля.

MARUV Скриншот YouTube

https://www.instagram.com/p/CZ-gE_RN1CW/

По имеющейся информации, певица находится на позднем сроке беременности и в скором времени подарит супругу Александру Корсуну ребёнка. Примечательно, что подобное заявление девушка сделала в свой день рождения.

Напомним, что MARUV и Александр Корсун состоят в браке с 2012 года. Однако завести ребёнка пара решилась лишь в 2021 году.

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