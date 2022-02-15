Улан-Удэ, 15 февраля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В январе 2022 года на территории Бурятии введены в эксплуатацию 252 жилых дома на 604 квартиры общей площадью 43,5 тыс. кв. метров. Такие цифры привели корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

Министерство строительства и модернизации ЖКХ Бурятии Достроенные дома в Улан-Удэ

По сравнению с первым месяцев 2021 года объём построенного жилья увеличился в полтора раза. При этом населением за счёт собственных и заёмных средств построено почти 57% квартир или 24,7 тыс. кв. метров.

«Среди муниципальных образований республики в жилищном строительстве лидируют г. Улан-Удэ, где было введено 58,4% жилья от сданного в эксплуатацию по республике в целом, Кабанский район — 12,2%, Иволгинский — 8,4%, Заиграевский — 4,2%, Тарбагатайский район — 4,0%», — добавили в службе статистики.