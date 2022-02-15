Ростов-на-Дону, , 12:22 — REGNUM В Ростовской области на амбулаторном и стационарном лечении находятся 57 тыс. пациентов, получивших положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском праивтельстве 15 февраля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время лечение в стационарах получают 3526 пациентов с COVID-19, из них 28 человек находятся в тяжёлом состоянии. Загрузка коечного фонда достигла 86%.

На амбулаторном лечении остаются 53 478 жителей Ростовской области.

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