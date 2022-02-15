Екатеринбург, , 12:22 — REGNUM В центре Екатеринбурга на улице Вайнера появилась клетка с цепями и манекеном внутри. Об этом пишут СМИ.

Сердце в клетке

Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам продавцов местных магазинов, клетка появилась в центре города рано утром. Ее притащил некий мужчина. Внутри нее неизвестный повесил плакат с надписью «Кто «любит» детей — будет сидеть вечно». Не исключено, что это намек на проблему педофилии и насилия над детьми.

Инцидент привлек внимание и сотрудников полиции. По факту установки объекта проводится проверка. Клетку изъяли, заявили в УМВД по Екатеринбургу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 8 февраля вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов. Согласно принятой норме, за повторные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних виновник будет нести наказание в виде пожизненного лишения свободы.