Красногорск, , 12:21 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 15 февраля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 4 262 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 2 136 случаев меньше аналогичного показателя 14 февраля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 6 398 человек, а днем ранее — у 7 349 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 166 631 новый случай заражения коронавирусом.

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