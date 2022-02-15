Новосибирск, 15 февраля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Вопросы, возникающие на фоне решения о снятии запрета на въезд в Россию более чем для 120 тыс. трудовых мигрантов из Таджикистана, остаются без ответа. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил новосибирский политолог Сергей Бирюков.

40.мвд.рф Проверка бригады трудовых мигрантов

«Есть ли у российской власти уверенность в своей способности контролировать миграционные процессы и формируемый ими социальный контекст, прежде всего в крупных городах России? Работают ли должным образом механизмы социализации? Особенно учитывая непростые процессы, протекающие в самом Таджикистане. Все обозначенные вопросы пока остаются без ответа, что не может не тревожить», — подчеркнул политолог.

Напомним, что ранее министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Ширин Амонзода заявила, что между Москвой и Душанбе достигнута договоренность об амнистии для 120 тысяч таджикских трудовых мигрантов, которым был запрещён въезд.