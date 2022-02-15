Белгород, , 12:18 — REGNUM Пост министра образования Белгородской области занял Андрей Милёхин. Об этом в соцсетях 15 февраля сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков Belregion.ru

«С сегодняшнего дня на должность министра образования Белгородской области назначается Андрей Милёхин. Ранее Андрей Викторович возглавлял департамент подготовки и профессионального развития педагогических кадров Министерства просвещения Российской Федерации», — сообщил Гладков.

Он также уточнил, что в последствии намерен назначить Милёхина своим заместителем. Его кандидатура для согласования на пост будет представлена депутатам Белгородской облдумы на ближайшем заседании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области в 2022 году внедрена новая система государственного управления. В структуру правительства региона вошло 15 министерств и 11 заместителей губернатора. В новом статусе начали работать министерства цифрового развития, здравоохранения, образования, социальной защиты населения и труда, финансов и бюджетной политики, ЖКХ, имущественных и земельных отношений, экономического развития и промышленности, культуры, спорта.