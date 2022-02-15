Ростов-на-Дону, , 12:18 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат на коронавирус получил 4041 человек, выписаны с выздоровлением 4115 пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 15 февраля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольшее число носителей коронавируса за сутки выявили в Ростове-на-Дону (1145), Шахтах (232), Таганроге (224), Волгодонске (222), Новочеркасске (177), Аксайском районе (135), Азовском районе и Батайске (по 109), Новошахтинске (100). Немногим менее 16% заразившихся — люди старше 66 лет, 14% — дети.

Не справились с COVID-19 ещё пятеро мужчин и пять женщин.

Всего в Ростовской области подтверждено 270 879 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 203 695 человек. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 10 180 пациентов.

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