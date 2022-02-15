Омск, , 12:18 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявили 1956 носителей коронавируса, госпитализировали 409 пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 февраля в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Омской области подтверждено 175 594 случая заражения коронавирусом, выздоровели 145 567 человек. За сутки список выздоровевших пополнился 2099 фамилиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в регионе выявили 2582 носителя коронавируса, госпитализация потребовалась 125 пациентам, выздоровели 505 человек.

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