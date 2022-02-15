Пенза, , 12:20 — REGNUM В Пензе на женщину 1954 года рождения упал снег и фрагмент наледи с козырька подъезда многоквартирного дома. По факту травмирования горожанки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»), сообщает следственное управление СКР по Пензенской области.

Упавший на женщину фрагмент наледи с подъезда дома в Пензе Penza.sledcom.ru

Инцидент произошел возле дома по улице Ворошилова. Пострадавшую с переломом ноги и ушибами госпитализировали в лечебное учреждение.

В рамках расследования уголовного дела оценят действия (бездействия) работников управляющей компании, отвечающей за надлежащую очистку крыши и козырьков подъездов от снега и льда.

ИА REGNUM ранее сообщало, 7 февраля в городе Кузнецке фрагмент наледи с козырька пристроя к многоквартирному дому по улице Свердлова упал на мальчика 2011 года рождения.

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