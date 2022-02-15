Екатеринбург, , 12:17 — REGNUM В Свердловской области малообеспеченные группы населения смогут стерилизовать своих питомцев бесплатно. Об этом заявили в пресс-службе центра реабилитации животных Уральского государственного аграрного университета.

Домашнее животное



Центр получил грант в размере 1,7 млн рублей. Еще 1,1 млн предоставит само учреждение. В общем на стерилизацию потратят 2,8 млн рублей. На эти деньги планируют провести 240 операций.

Отметим, возможность для проведения бесплатной операции питомцу есть не у всех горожан. На бесплатную стерилизацию животных могут рассчитывать пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и малоимущие.