Москва, , 12:16 — REGNUM Заместитель начальника Внуковской таможни по тыловому обеспечению может стать фигурантом уголовного дела. В настоящее время им заинтересовались следственные органы. Об этом 15 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следователь Sledcom.ru

Собеседник уточнил, что в действиях работника таможни «усматривается признаки преступления по статьям о злоупотреблении и превышении должностными полномочиями» (285, 286 УК РФ).

По предварительной информации, замначальника позволил компании «АСКБ» поставить на таможню оборудование системы газового пожаротушения, которая не соответствовала прописанному в госконтракте техзаданию.

Согласно договору, стоимость предоставляемой услуги превысила 4,1 миллиона рублей.

«В настоящее время организована проверка», — сказал источник.

Читайте также: Сотрудница таможни стала фигурантом уголовного дела в Красноярском крае

Уточняется, что официального подтверждения данной информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Красноярском крае было возбуждено уголовное дело против главного государственного таможенного инспектора отдела тылового обеспечения Красноярской таможни. Она подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).