Тбилиси, 15 февраля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Британский инвестор Ян Мальком Хок подал в суд на владельцев крупнейшего в Грузии банка TBC Bank, лидеров оппозиционной партии «Лело» Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Об этом бизнесмен сообщил грузинской телекомпании «Имеди».

Wallsbox.ru Фемида

Инвестор, который ранее приобрёл крупный пакет акций этого банка, заявил, что требует возместить ущерб в размере $40 млн, который Хазарадзе и Джапаридзе нанесли предприятию в результате мошеннической схемы.

«Покупкой акций я и мои друзья доверили свои сбережения TBC Bank, и я надеюсь, что мы не ошиблись в выборе и нынешнее руководство банка сделает все, чтобы обеспечить возвращение средств акционерами Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе и полное возмещение ущерба, нанесенного банку и его акционерам в результате нелегальных схем», — сказал Хок журналистам.

Он сообщил, что нанял адвоката, который будет защищать его интересы в грузинском суде.

Напомним, в январе 2022 года Хазарадзе и Джапаридзе были признаны виновными в мошенничестве в особо крупных размерах. Суд установил, что они в 2008 году получили в TBC Bank $16,7 млн в качестве кредита. Бизнесмены не вернули денег, а кредит потом банком было списан.