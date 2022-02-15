Сортавала, Карелия, 15 февраля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. На платформе бесплатных объявлений Карелии появились в продаже тесты на коронавирус из Финляндии. Причем, продавец просит за них в 1,5 раза меньше, чем за отечественные аналоги.

Avito.ru Финский тест на антиген к коронавирусу.

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Как следует из опубликованного на сайте 15 февраля объявления, тесты на антиген к коронавирусу из Финляндии выставило частное лицо. За единицу товара продавец просит 890 рублей, что существенно меньше цены отечественных аналогов. Отметим, средняя цена за подобный тест в аптеках в России варьируется от 1,5 до 4 тыс. рублей.

Добавим, накануне в Карелии начал работать второй пункт по сдаче ИХА-тестов на антиген SARS-COV-2(иммунохроматографический (ИХА) тест — экспресс-диагностика заболеваний и состояний организма). Он располагается в одном из зданий Республиканского кожно-венерологического диспансера на улице Островского, 83 и будет работать пока ежедневно (включая выходные дни) с 08:00 до 22:00 мск. Первый такой пункт заработал в начале февраля на базе центральной микробиологической лаборатории Республиканской инфекционной больницы, расположенной на улице Кирова, 44. Стоимость услуги — 200 рублей.

Пройти экспресс-тестирование могут все желающие, в том числе и дети, без предварительной записи в порядке очереди. При себе имейте паспорт, он нужен для составления договора об оказании услуг. На руки выдаётся договор и заключение с результатом исследования.