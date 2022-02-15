Париж, 15 февраля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил назначить министра развития территорий страны Жаклин Гуро в Конституционный совет, сообщает Le Figaro.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

Ранее председатель национальной ассамблеи Франции Ришар Ферран предложил в отдельном пресс-релизе назначить Вероник Мальбек, бывшего директора национальной школы судебных органов и нынешнего директора кабинета Хранителя печатей, на должность в Конституционный совет.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинный пропуск во Франции будет действителен только в течение четырех месяцев, если человек не получил бустерную дозу.