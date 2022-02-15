Улан-Удэ, 15 февраля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Власти Улан-Удэ направили в правительство Бурятии бюджетную заявку на 221 млн рублей, необходимые для разработки документации по реконструкции электросетевого хозяйства города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации столицы республики.

Администрация Улан-Удэ Частный сектор

Вопрос будет вынесен на рассмотрение Народного хурала 3 марта. Реконструкция должна затронуть частный сектор Улан-Удэ для перевода его жителей с отопления дровами на электричество. По мнению специалистов, это является наиболее эффективной мерой для решения проблем загрязнения воздуха.

«Перевод на электроотопление предусмотрен для горожан, использующих в качестве топлива дрова. Это порядка 70 процентов домовладений. Кроме того, для тех, кто использует уголь — а их 28 процентов, предусмотрено производство бездымного топлива», — отметил председатель проектно-аналитического комитета администрации Вадим Имидеев.

При этом предполагаемая стоимость реконструкции электросетевого хозяйства выросла. Ранее называлась цифра в 5,1 млрд рублей. «Укрупнённая» же стоимость работ составил уже более 7,3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, именно сумму в 5,1 млрд рублей назвал глава Бурятии Алексей Цыденов, подняв этот вопрос на заседании Совета Федерации РФ. Кроме того, по его словам, корректировки потребуют тарифы на электроэнергию.

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