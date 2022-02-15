Москва, 15 февраля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. От затягивания ситуации с сертификацией «Северного потока — 2» проиграют только Германия и Европа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил физик-теплоэнергетик, предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал заявление депутата бундестага от Левой партии Севим Дагделен, которая назвала бессмысленным затягивание сертификации газопровода «Северный поток — 2»

Gazprom.ru Добыча газа

«ЕС точно ожидает повышение цен на энергию. Европейские СМИ и политики обвинят в этом, конечно же, Россию и ни разу не себя, — сказал Пальченко. — Однажды «Северный поток — 2» (не ранее второй половины 2023 года) все-таки сертифицируют и запустят. Дождавшись очередной просьбы европейцев, Россия в политических целях цены на газ в ЕС собьет, «идя навстречу пожеланиям наших европейских партеров», рассчитывая на улучшение с ними отношений. Но улучшения не будет. «Европейские партнеры» сделают вид, что доброй воли России они не заметили, и продолжат обвинять нас в высоких ценах, газовом кризисе и его последствиях. А Россия получит очередной урок на тему, что европейцам нельзя верить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что власти Германии приложат максимум усилий для финальной сертификации газопровода «Северный поток — 2» в самые кратчайшие сроки.