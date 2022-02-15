Москва, 15 февраля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Совет Думы обсудит вопрос о зарплатах учителей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, предложения по повышению зарплат педагогическим работникам представят профильные комитеты по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина.

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«Договоримся на Совет Госдумы вынести совместное предложение, и мы рассмотрим, как видим решение этих вопросов, как будем обсуждать эти вопросы», — отметил Володин в ходе заседания Госдумы.

«Проблема есть, и не исполнено поручение президента», — констатировал он.

В ходе дискуссии глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) обратила внимание на то, что Минпросвещения анонсировало новый эксперимент в системе оплаты труда педагогов, который предполагают запустить в 2022 году в шести регионах. Планируется установить размер ставки, единый перечень доплат и привязать оплату труда к уровню квалификации. Конкретные нормы представят на общественное обсуждение весной.

Останина предложила создать межфракционную рабочую группу по проблеме зарплат учителей.

Очередное заседание Совета Думы намечено на 21 февраля.