Новосибирск, 15 февраля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Новосибирске за январь 2022 года произошёл 171 пожар. Это, по данным департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города, на 32,7% меньше, чем в 2021 году (254 пожара), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

34.мвд.рф Пожар

При этом на объектах жилого фонда произошло 22% от общего числа пожаров — 38 возгораний.

В городе наблюдается уменьшение количества пожаров: в многоквартирных домах на 40%, в частных домах на 50%, в садовых домах и на дачах на 12,5%, в надворных постройках частного сектора на 75%.

Меньше стало и погибших на пожарах людей — в январе погибли девять человек (в 2021 году — 12 человек). Однако на 18% выросло число травмированных на пожарах — 13 человек (на два человека больше, чем в прошлом году).