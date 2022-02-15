Симферополь, 15 февраля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Проведение конкурса на должность главы администрации Симферополя планируется назначить на 11 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Симферополь

«Вопрос объявления повторного конкурса на должность главы администрации будет рассмотрен городским советом в среду, 16 февраля», — приводит «Крым24» слова председателя Симферопольского городского совета Виктора Агеева.

На сайте Симферопольского горсовета сообщается, что вопрос об объявлении повторного конкурса на замещение должности главы администрации города Симферополя внесен в повестку дня заседания горсовета 16 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, первый конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя был признан несостоявшимся из-за отсутствия необходимого числа кандидатов. С конца декабря, после увольнения с поста главы администрации Симферополя Валентина Демидова, обязанности главы администрации города исполняет первый замглавы администрации Максим Балахонов.