Екатеринбург, 15 февраля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Уральскому государственному юридическому университету официально присвоили имя Вениамина Фёдоровича Яковлева, который был председателем Высшего Арбитражного суда СССР и ВАС РФ. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в учреждении.

Usla.ru Уральский государственный юридический университет

Приказ федерального Министерства науки и высшего образования был подписан 9 февраля. Этот акт приурочен к 90-летию со дня его рождения.

Kremlin.ru Владимир Путин и Вениамин Яковлев. 13 октября 2004 года

Как сообщало ИА REGNUM, также Яковлев был советником президента России, сопредседателем Ассоциации юристов России, одним из авторов Гражданского кодекса РФ. Также много лет он проработал в Свердловском юридическом институте, выпускником которого был.

Коллеги Яковлева также подчёркивают, что он являлся инициатором и организатором создания в России системы арбитражных судов и внёс значительный вклад в её формирование и в развитие российского права. Скончался заслуженный юрист России 24 июля 2018 года.