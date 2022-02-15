Уральскому юридическому вузу присвоили имя экс-главы Арбитражного суда
Екатеринбург, 15 февраля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Уральскому государственному юридическому университету официально присвоили имя Вениамина Фёдоровича Яковлева, который был председателем Высшего Арбитражного суда СССР и ВАС РФ. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в учреждении.
Приказ федерального Министерства науки и высшего образования был подписан 9 февраля. Этот акт приурочен к 90-летию со дня его рождения.
Как сообщало ИА REGNUM, также Яковлев был советником президента России, сопредседателем Ассоциации юристов России, одним из авторов Гражданского кодекса РФ. Также много лет он проработал в Свердловском юридическом институте, выпускником которого был.
Коллеги Яковлева также подчёркивают, что он являлся инициатором и организатором создания в России системы арбитражных судов и внёс значительный вклад в её формирование и в развитие российского права. Скончался заслуженный юрист России 24 июля 2018 года.