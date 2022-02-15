Москва, 15 февраля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В России серьезно выросла популярность индивидуальных инвестиционных счетов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявила доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Галина Семенова. Так она прокомментировала информацию о том, что большинство жителей РФ считают нужным хранить сбережения на рублевых вкладах.

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По словам экономиста, в настоящее время депозитные и сберегательные вклады в РФ действительно выгодны, так как проценты по вкладам зависят от ставки ЦБ РФ, которая опять увеличилась.

«Поэтому сегодня пока лучше хранить деньги в рублях», — сказала она.

Кроме того, она обратила внимание на то, что в РФ выросла популярность индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

«Если физическое лицо откроет на год вклад в банке на максимальную сумму 400 000 рублей, например, под 9% без капитализации процентов, то доход от вложенных средств за год составит 36 000 рублей. Открывая индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и внося денежные средства, физическое лицо получает налоговый вычет по НДФЛ в размере 13% — 52 000 рублей», — сказала Семенова.

Как пояснила экономист, при вложенном капитале в размере 1 200 000 рублей физлицо может рассчитывать на доход в размере 156 000 рублей за три года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономисты не ждут массового оттока инвесторов с фондового рынка РФ.